Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Глава МИД РК принял замминистра иностранных дел Республики Корея

    5 Сентября 2019, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов принял заместителя министра иностранных дел Республики Корея Юн Сун Гу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    На встрече стороны обсудили итоги государственного визита Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Казахстан в апреле этого года, а также предстоящий визит министра в Сеул в этом месяце.

    Стороны отметили важность стратегического партнерства двух стран и перспективы развития отношений в политической, экономической, социальной и других сферах взаимодействия.

    Дипломаты двух стран выразили удовлетворение динамикой развития двусторонних контактов и договорились приложить усилия для успешного проведения запланированных до конца года двусторонних и многосторонних мероприятий.

    В 2018 году товарооборот между Казахстаном и Республикой Корея превысил 3,9 млрд долларов США. Объем казахстанских инвестиций в Южную Корею составляет 3,86 млрд долларов США, корейских инвестиций в нашу страну – 1,6 млрд долларов США.

    В Казахстане зарегистрировано 1081 юридическое лицо, филиал и представительство с южнокорейским участием (Samsung, LG, SK Corporation, Hyundai, POSCO и т.д., строительные фирмы Dong Il Highville, Urim, «Кыкдонг Консоль» и др.), из них действующих около 516.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Корея
    Новости по теме
    Новости по теме
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге