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    Глава МИД РК принял Посла США в РК

    4 Октября 2021, 21:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла США Уильяма Мозера по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    М.Тлеуберди, высоко оценив уровень казахстанско-американского сотрудничества, подчеркнул вклад американского дипломата в развитие расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

    В свою очередь, Посол США поблагодарил за постоянную поддержку в ходе его миссии в Казахстане и подчеркнул, что работа в нашей стране была для него большой ответственностью и честью.
    Стороны отметили перспективы дальнейшего укрепления политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.
    В настоящее время США являются вторым крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. В Казахстане успешно работают 562 компаний с участием американского капитала.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК США Мухтар Тлеуберди Международная деятельность РК
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