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    Глава МИД РК: ОБСЕ может сыграть решающую роль в решении проблем Афганистана

    9 Октября 2019, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ОБСЕ может сыграть решающую роль в решении проблем Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, выступая на круглом столе ОБСЕ по Афганистану в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, еще раз подтвердил готовность нашей страны продолжать оказывать поддержку народу Афганистана. Он также подчеркнул, что сильное партнерство, долгосрочные инвестиции и региональное согласие являются ключевыми факторами в обеспечении успеха и мирных процессов в стране. В то же время Президент К. Токаев высказал идею о практических шагах, которые затрагивают Афганистан, в целях достижения целей устойчивого развития в рамках ООН. Это - наша идея, а также намерение создать такой тематический центр для устойчивой взаимосвязи в Нур-Султане в рамках ОБСЕ», - обратился Мухтар Тлеуберди к участникам круглого стола.

    Как считает министр иностранных дел Казахстана, ОБСЕ может сыграть решающую роль в решении проблем, стоящих перед Афганистаном.

    «Цель сегодняшнего мероприятия – определить синергию между основными заинтересованными игроками, особенно международными, региональными организациями в реконструкции Афганистана и то, как ОБСЕ может внести свой вклад в процессы стабилизации. Мы считаем, что многосторонние механизмы взаимодействия могут быть эффективными и полностью реализованы для того, чтобы своевременно справиться со сложностями, перед которыми стоят афганские власти. Действительно, с такими природными ресурсами, выгодным географическим расположением и человеческим капиталом Афганистан может стать надежным партнером для потенциальной реализации совместных многосторонних проектов», - подчеркнул глава МИД РК.

    Напомним, в Нур-Султане проходит круглый стол ОБСЕ по Афганистану. В числе участников мероприятия – главы полевых миссий ОБСЕ в Центральной Азии, представители миссии ООН по содействию Афганистана, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии, ШОС, СВМДА.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ОБСЕ Афганистан
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