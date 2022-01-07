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    Глава МИД РК и Госсекретарь США обсудили актуальные вопросы сотрудничества

    7 Января 2022, 10:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Министр подробно информировал Э. Блинкена о ситуации в стране, а также о контртеррористической операции, проводимой с участием миротворческих сил ОДКБ.

    Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК США Мухтар Тлеуберди ЧП-2022
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