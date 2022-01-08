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    Глава МИД провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС

    8 Января 2022, 02:20

    НУР-СУЛТАН - БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор и.о. заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с вице-президентом Европейской Комиссии – Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Европейская сторона была подробно информирована о ситуации в стране и контртеррористической операции, проводимой с участием миротворческих сил ОДКБ.

    Ж.Боррелль, озвучив слова поддержки усилиям властей Казахстана, выразил надежду на скорейшую стабилизацию текущей ситуации.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Евросоюз Европа ЧП-2022
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