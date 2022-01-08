Глава МИД провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС

НУР-СУЛТАН - БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор и.о. заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с вице-президентом Европейской Комиссии – Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Европейская сторона была подробно информирована о ситуации в стране и контртеррористической операции, проводимой с участием миротворческих сил ОДКБ.

Ж.Боррелль, озвучив слова поддержки усилиям властей Казахстана, выразил надежду на скорейшую стабилизацию текущей ситуации.



