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    Глава МИД принял иностранных послов

    4 Августа 2021, 16:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провёл раздельные встречи с послами Испании, Италии и Израиля по случаю завершения их дипломатической миссии в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    В ходе встречи с послом Королевства Испания Давидом Карриедо особое внимание уделено реализации договорённостей, достигнутых в ходе прошедшего 5-6 июля с. г. официального визита министра М. Тлеуберди в Мадрид.

    С послом Федеративной Республики Германия Тило Клиннерем были обсуждены пути дальнейшего укрепления политического диалога на высшем уровне и наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    На встрече посол Государства Израиль Лиат Вексельман подняла вопросы межрегионального сотрудничества.

    В завершение министр вручил благодарственные письма за активную деятельность и пожелал зарубежным дипломатам успехов в дальнейшей работе.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Испания Италия
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