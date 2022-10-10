Глава МИД Мухтар Тлеуберди посетит Стамбул и Душанбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди примет участие в заседании Организации тюркских государств в Стамбуле, также в международной конференции в Душанбе. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«17 октября текущего года в городе Стамбуле заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди примет участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ). В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы подготовки к запланированному в ноябре текущего года в городе Самарканде саммиту глав государств Организации и окончательно согласовать проекты документов, которые будут подписаны в ходе саммита», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге для журналистов.

Также министр иностранных дел Казахстана будет участвовать в международной конференции в Таджикистане.

«18-19 октября текущего года в городе Душанбе состоится конференция высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов». На церемонии официального открытия конференции планируется выступление главы казахстанской делегации - заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди», - проинформировал официальный представитель.

По его словам, основной целью мероприятия является развитие сотрудничества по важным вопросам обеспечения безопасности границ, предотвращения передвижения террористов и террористических групп.

Двухдневная конференция организована совместно Правительством Таджикистана, Контртеррористическим управлением ООН (КТУ ООН), Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), Европейским союзом (ЕС), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Королевством Саудовской Аравии и Государством Катар.



Фото: пресс-служба МИД РК

