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    Глава МИД Мухтар Тлеуберди посетит Стамбул и Душанбе

    10 Октября 2022, 18:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди примет участие в заседании Организации тюркских государств в Стамбуле, также в международной конференции в Душанбе. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «17 октября текущего года в городе Стамбуле заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди примет участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ). В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы подготовки к запланированному в ноябре текущего года в городе Самарканде саммиту глав государств Организации и окончательно согласовать проекты документов, которые будут подписаны в ходе саммита», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге для журналистов.

    Также министр иностранных дел Казахстана будет участвовать в международной конференции в Таджикистане.

    «18-19 октября текущего года в городе Душанбе состоится конференция высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов». На церемонии официального открытия конференции планируется выступление главы казахстанской делегации - заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди», - проинформировал официальный представитель.

    По его словам, основной целью мероприятия является развитие сотрудничества по важным вопросам обеспечения безопасности границ, предотвращения передвижения террористов и террористических групп.

    Двухдневная конференция организована совместно Правительством Таджикистана, Контртеррористическим управлением ООН (КТУ ООН), Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), Европейским союзом (ЕС), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Королевством Саудовской Аравии и Государством Катар.


    Фото: пресс-служба МИД РК

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Таджикистан Турция
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