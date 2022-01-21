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    Глава МИД Казахстана выступил в ОБСЕ

    21 Января 2022, 16:15

    ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди завершил рабочий визит в Вену.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе визита глава МИД РК выступил на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с брифингом о январских событиях в Казахстане. Он проинформировал представителей стран-участниц ОБСЕ о причинах произошедшего, результатах антитеррористической операции, миротворческой миссии ОДКБ. Особо подчеркнул, что в настоящее время ситуация в стране полностью стабилизирована и Казахстан продолжает свою многовекторную политику и привержен всем своим международным обязательствам.

    Министр также информировал о задачах по улучшению социально-экономической ситуации в стране, поставленных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым перед вновь сформированным Правительством РК, а также новом пакете политических реформ, проводимых в рамках концепции «Слышащего государства».


    В рамках визита М.Тлеуберди провел двусторонние встречи с руководством ОБСЕ - генеральным секретарем Хельгой Шмид, директором Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро, а также председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

    Стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества в свете новых реформ Главы государства.

    Глава МИД РК провел двустороннюю встречу с Федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Александром Шалленбергом. Они обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимного сотрудничества. Особое внимание было уделено предстоящим мероприятиям в нынешнем году с учетом 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Австрией. Стороны договорились о расширении двухсторонней договорно-правовой базы.

    По итогам переговоров министры дали совместную пресс-конференцию для австрийских и зарубежных СМИ. М.Тлеуберди также провел отдельный брифинг для австрийских и европейских журналистов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ОБСЕ Внешняя политика Казахстана МИД РК
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