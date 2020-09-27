Глава МИД Казахстана выступил на заседании ООН по сотрудничеству Юг-Юг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в режиме видеоконференции в заседании ООН высокого уровня по сокращению бедности и сотрудничеству Юг-Юг в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В мероприятии также участвовали руководители внешнеполитических ведомств стран-членов ООН и заместители Генерального секретаря ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе выступления участники отметили, что одним из негативных последствий пандемии является существенный рост числа людей, проживающих за чертой бедности. Это может обратить вспять достигнутый за последние годы в странах Юга прогресс в реализации целей глобальной повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года.

В этой связи М. Тлеуберди обратил внимание на инновационные предложения Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученные на Форуме ООН по финансированию развития в мае 2020 года, по списанию долгов и снижению долговой нагрузки в обмен на увеличение инвестиций в сферу здравоохранения и реализацию проектов регионального развития.

Казахстан полностью поддерживает глобальные усилия по развитию сотрудничества в формате Юг-Юг. За последние 20 лет наша страна выделила более 500 млн долларов США в рамках официальной помощи развитию и гуманитарной помощи, направленной, в основном, на укрепление экономического потенциала Центральной Азии и Афганистана. Для систематизации данной работы ведется работа по созданию специального национального агентства KazAID.





Сотрудничество в формате Юг-Юг подразумевает обмен знаниями, навыками, опытом и ресурсами для достижения целей в области развития между развивающимися странами, так называемыми странами «Юга». Сотрудничество Юг-Юг осуществляется в политической, экономической, социальной, культурной и технической областях на двусторонней, региональной и межрегиональной основе.



