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    Глава МИД Казахстана провел двусторонние встречи в Женеве

    25 Февраля 2020, 12:31

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – На полях заседания Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди провел ряд двусторонних встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    В ходе встречи с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо собеседники обсудили ход подготовки 12-ой министерской конференции ВТО в Нур-Султане в июне текущего года. Отмечена высокая актуальность форума в контексте построения стабильной и предсказуемой международной торговой системы и реформирования ВТО, а также подчеркнута важность парламентской конференции по вопросам ВТО, проводимой накануне министерского форума.

    С генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой собеседники обменялись мнениями о перспективах активизации сотрудничества Казахстана с организациями системы ООН в Женеве, играющими ключевую роль в реализации политических, гуманитарных, экономических и социальных приоритетов нашей страны.

    М. Тлеуберди также встретился с главами внешнеполитических ведомств Швейцарии Игнацио Кассисом и Финляндии Пекка Хаависто для обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

    Автор:

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Права человека
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