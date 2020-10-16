Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Глава МИД Казахстана прокомментировал ситуацию в Кыргызстане

    16 Октября 2020, 18:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди прокомментировал ситуацию в Кыргызской Республике, передает МИА «Казинформ».

    «В Казахстане положительно воспринимают наметившуюся тенденцию стабилизации ситуации в Кыргызстане.

    Рассматривая события в соседнем государстве как исключительно внутреннее дело, призываем вновь сформированное правительство в сложившейся непростой политической обстановке сконцентрировать усилия на восстановлении стабильности, законопорядка, консолидации общества, поддержании условий для экономического развития.

    Выражаем надежду, что все политические силы страны приложат максимум усилий к поиску взвешенных и созидательных решений при строгом соблюдении норм и положений Конституции Кыргызской Республики, которые позволят достойно выйти из кризисной ситуации.

    Наши страны связывают исторические узы братских, добрососедских отношений, в основе которых всегда лежали взаимопомощь и поддержка в трудные времена. Мы заинтересованы в политически стабильном и экономически процветающем Кыргызстане, в дальнейшем продолжении взаимовыгодного сотрудничества в духе Договоров о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года», - говорится в официальном комментарии М.Тлеуберди, опубликованном пресс-службой МИД РК в Telegram .

    Напомним, 15 октября стало известно, что премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Ранее сообщалось о том, что СооронбайЖээнбеков принял решение уйти в отставку.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана МИД РК Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей