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    Глава МИД Казахстана принял участие в Совете министров иностранных дел ОДКБ

    27 Мая 2020, 03:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе заседания главы внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ обменялись позициями по международной и региональной обстановке, обсудили текущую ситуацию и перспективы развития организации.

    Отдельное внимание было уделено ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и предпринимаемыми мерами по сдерживанию и противодействию этой угрозе.

    Глава внешнеполитического ведомства Казахстана проинформировал коллег о позиции Казахстана по актуальным направлениям деятельности ОДКБ, высказал ряд предложений в целях дальнейшего поступательного и гармоничного развития организации.

    Министры иностранных дел стран ОДКБ приняли Заявление о подтверждении приверженности целям и принципам Устава ООН. Документ подчеркивает приверженность стран ОДКБ поддержанию и укреплению миропорядка, основанного на Уставе ООН.

    Кроме того, были приняты заявления министров иностранных дел государств – членов ОДКБ по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, о поддержке призыва генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня в связи с пандемией COVID-19, а также о солидарности и взаимопомощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

    Традиционно особое внимание министров было уделено практическим мерам противодействия актуальным вызовам и угрозам, и, в первую очередь, международному терроризму.

    Главы внешнеполитических ведомств также согласовали ежегодный План консультаций экспертов по всем направлениям развития организации, а также проект Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О распределении квотных должностей в Секретариате ОДКБ».

    Принятые по итогам заседания документы нацелены на дальнейшее укрепление организации, в очередной раз продемонстрировали открытость ОДКБ и ее позитивный настрой на расширение сотрудничества с другими странами и международными структурами.

    Следующее заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится в 4 квартале 2020 года в Российской Федерации, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Как известно, в Организацию, помимо Казахстана, также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК ОДКБ
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