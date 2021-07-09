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    Глава МИД Казахстана принял посла Европейского союза

    9 Июля 2021, 18:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –– Сегодня состоялась встреча заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с послом Европейского союза в Республике Казахстан Свен-Олов Карлссоном, завершающим свою дипломатическую миссию в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Главе Представительства ЕС Министр вручил орден «Достық» II степени за значительный вклад в развитие дружественных отношений между Казахстаном и ЕС.

    Также в ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки, включая укрепление отношений между Казахстаном и Европейским союзом.

    С момента назначения на пост главы Представительства Европейского союза в Республике Казахстан в 2018 г. С. Карлссон был активно вовлечен в проекты по укреплению и развитию сотрудничества между Нур-Султаном и Брюсселем, а также межрегионального диалога в рамках формата «Центральная Азия - Европейский союз».

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Евросоюз
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