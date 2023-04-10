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    Глава МИД Казахстана посетит Россию с официальным визитом

    10 Апреля 2023, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По приглашению российской стороны состоится официальный визит заместителя Премьера-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Российскую Федерацию. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, встреча состоится 11 апреля. В рамках визита планируются переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и помощником Президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым.

    «Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по вопросам региональной и международной повестки дня», - сказал Айбек Смадияров во время встречи с журналистами в Астане.

    Также на этой неделе, как отметил спикер, Мурат Нуртлеу посетит Самарканд, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Россия Международная деятельность РК
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