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    Глава Международной Тюркской академии принял участие в Первом Курултае студентов-тюркологов

    4 Сентября 2020, 18:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня при поддержке Международной Тюркской академии открылся первый «Первый Курултай студентов-тюркологов». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт академии.

    На торжественном открытии мероприятия, в котором приняли участие известные ученые тюркского мира. Глава академии Дархан Кыдырали выступил с поздравительной речью и пожелал успехов в работе Первого Курултая.

    Студенты специальности «тюркология» из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана выступят с докладами и обменяются мнениями по исследованию фольклора, литературы, языкознания и традиций тюркских народов.

    В конце мая этого года Международная Тюркская академия создала Совет кафедр тюркологии и провела его первое заседание.

    В онлайн-встрече приняли участие заведующие кафедрами тюркологии известных университетов и институтов языкознания тюркоязычных стран, которые обсудили вопросы образовательного процесса в области современной тюркологии. Этот первый курултай является отражением выполнения решений, принятых на заседании Совета кафедр тюркологии

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Наука Общество Тюркский мир
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