Глава МЦРИАП будет лично контролировать цифровизацию здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин посетил медицинские учреждения столицы и ознакомился с информационными системами, которые используют врачи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр обратил внимание на проблемы в информационных системах и подверг критике их разработчиков.

«Медицинские информационные системы в больницах должны помогать врачам своевременно обращать внимание на ключевые события в состоянии здоровья пациента, подсказывать последовательность действий в различных ситуациях, сигнализируя о критических моментах. Сегодня уже есть ряд улучшений, которые помогают врачам в работе, например интеграция между скорой помощью и стационарами, благодаря чему приемный покой видит инфо о пациентах, направляющихся на скорой помощи к ним. А еще МЗ РК уже упразднил 5 баз в 2021 году, после нашего анализа, в этом году поставил задачу упразднить еще 5 баз», - сообщил Багдат Мусин на своей странице в facebook.

При посещении многопрофильной городской больницы №3 и поликлиники №9 в г. Нур-Султан врачами были подняты проблемы, которые усложняют их работу.

Так, врач тратит на каждого пациента в среднем 13 минут, чтобы заполнить его историю через соответствующую систему в компьютере. При этом в системе существуют формы, которые нужно заполнять по отдельности, например, возраст пациента, вес, история болезни и т.д. Медперсоналом был озвучен вопрос о множестве бумажной волокиты (отчётов).

«Сегодня кроме основных медицинских информационных систем есть 10 других, в которых вынуждены работать врачи. А каждая база - это время! Время, которое необходимо тратить не на компьютер, а на общение с пациентом. Принято решение оптимизировать базы, в которых дублируются данные, чтобы не вносить одно и то же сразу в несколько систем. Создать одно понятное рабочее окно для медицинского работника. Поставил конкретные задачи и сроки перед разработчиками информсистем. Основным показателем качественной системы станет снижение времени, которое медицинский работник тратит на занесение данных в информсистемы. До конца года планируем отказаться от 3 основных систем - регистров хронической почечной недостаточности, диабетиков и беременных женщин. Эти базы создавались только для отчетности и в них до сих пор врачам приходиться вносить какие-то данные», - сообщил министр.

Также он предложил запретить требовать отчеты от врачей. Проверяющие органы должны сами смотреть все данные в информационных базах. В ведомстве обещали предоставить доступ по запросу.

Багдат Мусин сообщил, что будет заезжать в региональные медучреждения, чтобы лично контролировать цифровизацию здравоохранения.