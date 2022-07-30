Глава МЧС взял на особый контроль промышленные предприятия Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время визита министра по чрезвычайным ситуациям в Карагандинскую область на особый контроль взято обеспечение условий безопасности работы на объекте АО «Арселор Миттал Темиртау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Юрий Ильин пригласил руководство АО в департамент промышленной безопасности для обсуждения вопросов безопасности на производстве, а также усовершенствования условия труда работников и оказания им социальной поддержки. Руководство компании, в свою очередь, детально доложило о принимаемых мерах по совершенствованию безопасности на всех этапах производства.

Глава МЧС поручил департаменту промышленной безопасности оказать всю необходимую методическую помощь бизнес-сообществу для снижения количества аварий и инцидентов.

В случае несоблюдения мер безопасности, в рамках закона предусматривается принятие строгих мер, вплоть до остановки производства. Такой серьезный подход необходим, так как в Казахстане с начала 2022 года произошло 13 аварий и 103 инцидента на производстве, подчеркнул министр.

Кроме того, Юрий Ильин посетил ТОО «Республиканский центральный штаб ПВАСС», где совместно с руководством Республиканского центрального штаба и Угольного департамента АО «АМТ» обсудил вопросы социальной поддержки горноспасателей и оснащения современными средствами и спецоборудованием.

В ходе своего рабочего визита Юрий Ильин уделил особое внимание встрече с жителями и активом области.

«Важной составляющей деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям является обратная связь с населением, позволяющая нам эффективно взаимодействовать. Обращения граждан мы изучаем и рассматриваем в оперативном порядке», - отметил Юрий Ильин.

В ходе встречи жители Карагандинской области задали волнующие их вопросы касательно деятельности органов гражданской защиты и получили исчерпывающий ответ. Жители городов и районов области имели возможность пообщаться с министром посредством видеоконференцсвязи.

В основном граждан волновали вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами и паводковым периодом и обеспечение бесплатными пляжами в Карагандинской области.

Фото: пресс-служба МЧС РК