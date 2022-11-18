Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Юрий Ильин посетил в больнице столичных пожарных Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова, которые пострадали в ходе спасения людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Юрий Ильин узнал, как проходит лечение огнеборцев Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова, встретился с родными и близкими сотрудников и пожелал им терпения, стойкости и скорейшего выздоровления. Министр также поинтересовался у главного врача больницы – достаточно ли лекарств для лечения и получил заверения о наличии всех необходимых медикаментов.

В настоящее времяАскар Забикулин находится в отделении реанимации многопрофильной городской больницы №1, площадь ожогов 80%, состояние оценивается как крайне тяжелое.

Еще один пострадавший – командир отделения пожарной части №10 Аян Кемпиров находится в отделении комбустиологии, площадь ожогов – 7-10%.

В ходе посещения больницы министр вручил командиру отделения Пожарной части №10 Аяну Кемпирову государственную награду «Айбын» ІІІ степени, присвоенную ему Указом Президента Республики Казахстан.

«Мне поручено высокое доверие от имени Главы государства, во-первых, тебя поблагодарить за мужество, проявленное при исполнении служебного долга. Пожелать тебе скорейшего выздоровления. Чтобы ты со своими ранами справился, также как с чрезвычайными ситуациями справляетесь. Также хочу поблагодарить врачей присутствующих здесь за оперативность и своевременность. По их словам, имеются улучшение и динамика в состоянии», - сказал Юрий Ильин.

Вручая государственную награду, Юрий Ильин поблагодарил мать Аяна Кемпирова за воспитание сына.

Весь многотысячный коллектив МЧС также надеется на скорейшее выздоровление Аскара Забикулина, которого также ждет государственная награда «Айбын» І степени, присвоенная ему Указом Президента Республики Казахстан.

Вместе с тем, министр по ЧС Юрий Ильин и аким города Астана Алтай Кульгинов посетили семью Аскара Забикулина, где вручили сертификат на трехкомнатную квартиру. Квартира предоставлена за счет спонсорских средств. Также семье пожарного Аяна Кемпирова будет оказана помощь в погашении ипотеки. Принято решение помочь обеим семьям в погашения кредитов.

Напомним, 16 ноября текущего года в 10:43 подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит квартира по адресу: проспект Бауыржан Момышулы, 14. На место вызова уже через три минуты оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 26 человек личного состава и 6 единиц техники, где было установлено, что в квартире на 11-ом этаже 15-этажного жилого дома открытым пламенем горит квартира.

Пожарные-спасатели, оценив обстановку, незамедлительно приступили к проведению спасательной операции, где решающим направлением выбрали спасение людей из непригодной для дыхания среды, так как из окон квартир и балконов просили о помощи.

Было принято решение - с помощью спасательной веревки спуститься с 12-го на 11-ый этаж и проникнуть в квартиру. Боевая одежда пожарного, а за спиной дыхательный аппарат усложняли проход через узкий оконный проем, время шло, а молящие крики о помощи становились все громче, и помощник оперативного дежурного службы пожаротушения Аскар Забикулин принял решение снять с себя боевую одежду и зайти в горящую квартиру, в результате чего получил ожоги различной степени тяжести. Этим временем командир отделения Пожарной части №10 Аян Кемпиров, взломав дверь, с помощью шанцевого инструмента проник в квартиру, и уже вместе с Аскаром вывели и спасли женщину 80 лет и девушку 22 лет.

Спасенных двух женщин из горящей квартиры благополучно передали коллегам. В эту же минуту раздались очередные крики помощи женщины о том, что в соседней квартире, где было сильное задымление, остался ребенок. Аскар, не задумываясь, забежал в квартиру и нашел ребенка примерно лет 10-ти, который от испуга спрятался на балконе. К этому времени на крики о помощи, как было выяснено позже, забежал и проходивший мимо мужчина, пытавшийся также спасти жизнь ребенка. Аскар со спасенным ребенком и мужчиной благополучно спустились посредством автолестницы.

При пожаре возникла реальная угроза жизни людей, в том числе и детям, проживающим в данном доме. Проявив личное мужество и оставшись верными принятой присяге, сотрудники пожарных подразделений, несмотря на сложную обстановку, оперативно провели операцию по спасению людей и детей. В данное время жителям, оказавшимся в беде, ничего не угрожает - они живы и здоровы.

В общей сложности, рискуя собственной жизнью, с честью и достоинством выполнив свой долг, огнеборцы из горящей и соседней квартир спасли пять человек, из них - двое детей, эвакуировали 10 человек.

Как сообщил ранее глава МЧС РК Юрий Ильин, по факту пожара в Астане проводится служебное расследование.

Фото:gov.kz