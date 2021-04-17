Глава МЧС совместно с депутатами Мажилиса совершили облет пристоличных паводкоопасных участков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 апреля 2021 года министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин ознакомил депутатов Мажилиса Парламента Александра Милютина, Жамбыла Ахметбекова с работой Астанинского контррегулятора, предназначенного для инженерной защиты районов существующей и перспективной застройки от возможных паводков г. Нур-Султан и прилегающей к ней территории, а также от разрушительного воздействия возможной гидродинамической аварии на Астанинском водохранилище. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

Ю. Ильин рассказал о работе Астанинского контррегулятора за текущий период. По его словам, контррегулятор включает в себя защитную дамбу протяженностью 31 км и может временно удержать паводковую воду в объеме до 450 млн кубометров.

Министр сообщил, что в настоящее время в контррегуляторе аккумулировано 56 млн кубометров паводковых вод, сброшенных из Астанинского водохранилища.

Он также выделил, что для выполнения комплексных мер по обеспечению безопасного прохождения паводков необходимо своевременное финансирование мероприятий по очистке русел рек, укреплению защитных дамб, ремонту аварийных гидротехнических сооружений. В свою очередь, Александр Милютин отметил, что поднимет вопрос выделения бюджетных средств в Парламенте на противопаводковые мероприятия.

В ходе встречи также был организован выезд в п. Жибек Жолы Аршалинского района Акмолинской области, где первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев и вице-министр Марат Кульдиков рассказали о проводимых противопаводковых мероприятиях на подтопленных участках поселка.

Личным составом войсковой части 52859 и ДЧС Акмолинской области вокруг поселка Жибек Жолы продолжается работа по укреплению двухкилометрового насыпного обвалования, заготовлено более 1000 и уложено порядка 700 мешкотар с инертным материалом. Ситуация стабилизировалась. С придворовых территорий талая вода откачена.

Вместе с тем, первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев с депутатами Мажилиса совершили облет в целях аэровизуального обследования и мониторинга паводковой обстановки приграничных территорий столицы.

В ходе облета произведен аэровизуальный осмотр территорий населенных пунктов 42-разъезд, Коянды, Талапкер, Караоткель, Каражар Жибек Жолы и Косшы. Обследовано состояние Астанинского водохранилища, комплекс защиты г. Нур-Султан от затопления паводковыми водами реки Есиль, а также Преображенского гидроузла по руслу реки Нура.

Визуальный осмотр показал, что процесс снеготаяния идет стабильно, без образования водных разливов. Продолжается круглосуточный мониторинг как с земли, так и с помощью дистанционного зондирования через спутник.

В целом, на отдельных участках рек Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей начался процесс ледохода.