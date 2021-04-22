Глава МЧС совершил облет паводкоопасных участков Акмолинской и Северо-Казахстанской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21-22 апреля 2021 года министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин совершил аэровизуальное обследование паводкоопасных участков и населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В облете также приняли участие вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков, начальники ДЧС, заместители акимов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, средств массовой информации.

В ходе облета обследованы паводкоопасные участки и населенные пункты Целиноградского, Астраханского, Атбасарского, Сандыктауского, Зерендинского районов Акмолинской области и Айыртауского, Есильского, Аккайынского, Тайыншинского, Есильского, Г. Мусрепова, Шал акына районов Северо-Казахстанской области. Совершая облет вдоль русла рек Есиль и Жабай, специальной группой установлено, что в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях значительно снизилась паводковая опасность.

«Плановый облет на территории Акмолинской области показывает что, паводковая обстановка находится в норме. Единственное опасение вызывают некоторые участки реки Колутон. В течение недели мы наблюдали большой приход воды. В настоящий момент идет спад. Примерно через 10-14 дней обстановка нормализуется», - отметил Юрий Ильин.

В свою очередь заместитель акима Акмолинской области Галымжан Абдыкаликов добавил, что на всех реках отмечается спад воды, водоёмы вошли в свои русла.

Во время аэровизуального обследования Юрий Ильин отметил, что лесопользователи и сельхозпроизводители приступили к плановым отжигам сухой травы на землях лесного фонда в районах Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Как сообщил министр, весной эти работы, зачастую проводимые бесконтрольно, и становятся причиной возникновения крупных пожаров, перешедших в лес с земель сельхозназначений.

«К этим работам они приступают сразу после схода снега и до открытия пожароопасного сезона. В случае проведения работ по выжиганию сухой травянистой растительности обращайтесь в наши департаменты по ЧС и заранее сообщите об этом, чтобы данный факт не привел к негативным последствиям», - призвали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Следующий маршрут пролегал на территории Северо-Казахстанской области . В ходе облета установлено, что идет повышение уровня воды ниже по течению реки Есиль, вода заполняет пойму реки. Пик паводка проходит вблизи села Покровка Есильского района, повышение уровня не достигает критических отметок. Русло реки чистое, ледовых явлений не наблюдается.

По завершению облета министр дал ряд поручений по контролю паводковой обстановки в Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.