Глава МЧС прокомментировал вопрос подтопления улиц в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на брифинге в Службе центральных коммуникаций прокомментировал вопрос подтопления улиц в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятно, что растет площадь города Нур-Султан, растет количество, застройка. Да, я согласен с претензиями как житель города, что не всегда при выпадении обильных осадков справляется ливневая канализация. По информации, которой мы располагаем, акимат принимает меры по увеличению количества ливневой канализации в ряде районов, в том числе новые застройки, не планировались и не проектировалось. Это вопрос к архитекторам, застройщикам о том, что это необходимо предусматривать заблаговременно, прежде чем, начинать строить дома, улицы», - прокомментировал глава ведомства.

Министр отметил, что по течению реки Есиль проведена большая работа по дноуглублению, расширению русла реки.

«С учетом рисков аварийного прорыва Вячеславского водохранилища сейчас проходит проектно-сметную документацию проект, позволяющий из чаши контррегулятора произвести сброс воды в реку Нура, чтобы обеспечить защиту города Нур-Султан», - добавил Юрий Ильин.