Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Глава МЧС прибыл на место пожара под Астаной

    19 Июня 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 18.30 пожарные подразделения ДЧС Астаны продолжают работать над тушением возгорания сухостоя на площади 15 га между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косши. На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    В тушении задействовано 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС г.Астаны, а также техника акимата города и Астана Орманы. Для тушения пожара привлечены 2 вертолёта МИ-17 Минобороны.

    Создан штаб пожаротушения. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

    Жителей и гостей столицы просят проявить бдительность и принять меры предосторожности:

    следовать рекомендациям ДЧС и других достоверных источников. Если вы находитесь на улице, рекомендуется надеть маску для защиты от дыма. Закройте окна и двери, чтобы предотвратить проникновение дыма в помещение.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Погода МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Астане соберутся более 1800 атлетов со всего мира
    Тысяча детей из регионов страны съедутся в Астану
    В Астане запустили первый этап новой станции питьевой воды
    Как отпразднуют День столицы, рассказали в акимате Астаны
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT