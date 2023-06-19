Глава МЧС прибыл на место пожара под Астаной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 18.30 пожарные подразделения ДЧС Астаны продолжают работать над тушением возгорания сухостоя на площади 15 га между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косши. На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В тушении задействовано 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС г.Астаны, а также техника акимата города и Астана Орманы. Для тушения пожара привлечены 2 вертолёта МИ-17 Минобороны.

Создан штаб пожаротушения. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

Жителей и гостей столицы просят проявить бдительность и принять меры предосторожности:

следовать рекомендациям ДЧС и других достоверных источников. Если вы находитесь на улице, рекомендуется надеть маску для защиты от дыма. Закройте окна и двери, чтобы предотвратить проникновение дыма в помещение.