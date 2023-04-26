Глава МЧС поручил усилить безопасность на водоемах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальное начало купального сезона по стране стартует 1 июня. Вместе с тем, в регионах, где раньше наступают соответствующие погодные условия – граждане не только купаются, но и пренебрегают мерами безопасности. Эти вопросы обсуждены сегодня в МЧС на заседании Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросу «О подготовке центральных и местных исполнительных органов к проведению купального сезона 2023 года». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Открывая заседание, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин отметил важность применения комплекса профилактических мер для недопущения гибели людей на водоемах, при этом не останавливаясь на традиционных методах и находить новые пути привлечения внимания граждан и доведения правил безопасности пребывания на водоемах.

Всего в Казахстане более 50 000 водоемов, основная часть из которых относится к неохраняемым, что небезопасно для купания.

Вместе с тем, по стране в прошлом году акиматами было определено 533 разрешенных места массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах, из которых 145 коммунальных и 316 частных пляжей. До начала купального сезона 2023 года (с 1 июня) дополнительно планируется создать еще 133 разрешённых мест для купания, из которых 30 коммунальных и 103 частных пляжа. Всего количество официальных мест для купания с учетом действующих 533 пляжей, будет составлять более 660 единиц, что на 25% больше, чем показатели прошлого года.

В соответствии с поручением министра отдельное внимание будет уделено безопасности детей и их обучению в период купального сезона на официальных пляжах, для этого планируется оборудование безопасных детских пляжей для купания, на которых спасателями будет проводиться работа по обучению детей плаванию.

Необходимо отметить, что этот вопрос является особенно важным в сельской местности южных регионов, где дети погибают в искусственно созданных каналах и арычных системах. Статистика прошлого года показывает, что 63%, 116 из 184 утонувших, зарегистрированы в сельской местности. В частности, на территории Туркестанской области имеется более 3 тысяч оросительных каналов и арыков общей протяженностью более 15 тысяч километров, при этом, более 800 из них или 5400 километров проходят вблизи и/или через населенные пункты.

Из-за отсутствия официальных (разрешенных) мест для купания и отсутствия доступа к существующим пляжам, несмотря на проводимую разъяснительную работу о недопустимости купания в неустановленных местах, местное население, в том числе дети вынуждены купаться в оросительных каналах и арыках. Только с начала года в Туркестанской области зарегистрирована гибель пятерых детей, утонувших в оросительных каналах и арыках, оставленных без присмотра родителей.

Также проводимый ежегодный анализ несчастных случаев с детьми показал, что большинство фактов их гибели произошли в результате незанятости детей в летний период, вследствие отсутствия или малого количества детских кружков, секций, лагерей и т.д.

В этой связи, необходим более тщательный подход ответственных исполнителей к реализации пунктов Дорожной карты расширения сети детских лагерей путем открытия их при санаториях, турбазах, национальных парках, учебных заведениях, восстановления бездействующих лагерей на 2020-2023 годы.

Учитывая вышеизложенное, в ходе заседания местным исполнительным органам также рекомендовано организовать бесплатное обучение детей плаванию в стационарных бассейнах, дополнительное внимание обратить на возможность предоставления льгот для детей из социально-уязвимых семей.

Юрий Ильин обратил особое внимание на необходимость в краткие сроки организации обследования закреплённых мест массового отдыха на естественных и искусственных водоемах на предмет соблюдения правил безопасности. Вместе с тем, министр поручил организовать и провести в период купального сезона рейды и патрулирования в местах массового отдыха на водоемах и стихийных пляжах для недопущения отдыхающими нарушений правил безопасности, всестороннего доведения информации о необходимости отдыха только на охраняемых водоемах.



