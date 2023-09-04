Глава МЧС открыл телефонный номер в WhatsApp для личного состава

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС РК открыл телефонный номер в мессенджере «WhatsApp» для личного состава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 4 сентября 2023 года для личного состава Министерства по ЧС в мессенджере «WhatsApp» открыт и работает прямой телефонный номер министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова. Сотрудники территориальных подразделений, подведомственных организаций МЧС, а также ветераны органов гражданской защиты могут направить информацию напрямую министру по номеру + 7 747 651 75 88 с интересующим и проблемным вопросом, требующим оперативного и безотлагательного решения», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Как отметили в ведомстве, вопрос должен быть сформулированным и понятным, излагающим суть проблемы. При отправке сообщения необходимо указать свои данные: ФИО и должность, регион.