Глава МЧС доложил Алихану Смаилову о паводковой обстановке в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел телефонный разговор с главой МЧС Юрием Ильиным и акимами Актюбинской О. Уразалиным, Павлодарской – А. Скаковым, Западно-Казахстанской – Г. Искалиевым и Северо-Казахстанской областей – К. Аксакаловым. Министр и главы регионов доложили о паводковой обстановке в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как сообщил глава МЧС, на сегодня в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне риска. На факт подтоплений повлияли три причины. Это несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды. В настоящее время риск подтопления сохраняется в северных и западных регионах страны.

В целях защиты населенных пунктов от паводков в 2017 году была разработана и утверждена Дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы.

В рамках Дорожной карты в 2021 году из запланированных к реализации 68 мероприятий выполнено 33 мероприятия и 4 – раньше запланированного срока.

В целом по стране из 1010 паводкоопасных населенных пунктов потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285. При этом угроза снята с 340 и минимизирована для 385 населенных пунктов. По состоянию на 31 марта т.г. площадь покрытия снегом составляет 47%.

В т.г. в ходе первой волны потепления зафиксированы факты подтоплений 3-х участков автомобильных дорог в ВКО, ЗКО, Атырауской областях.

В результате второй волны из-за обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами, пришедшими со степных полей, двух жилых домов в с. Рождественка Павлодарской области, 25 домов и 2 социальных объектов в с. Шалгын Западно-Казахстанской области (проведена эвакуация населения в п. Косколь), 3 размыва участков автомобильных дорог в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

В свою очередь акимы регионов доложили о принимаемых мерах и по восстановлению подтопленных территорий.

Премьер-Министр РК поручил ускорить реализацию Дорожной карты, оперативно реагировать на поступающие жалобы, снять все риски возможных подтоплений. Также уделить особое внимание реализации всех мер для обеспечения безопасности граждан. Руководителям регионов было поручено взять данный вопрос на особый контроль.

Напомним, 22 февраля т.г. на заседании Правительства были рассмотрены меры готовности центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду. Премьер-Министр РК А. Смаилов давал поручение акиматам об обеспечении своевременного проведения работ по вывозу снега, в том числе из сельских населенных пунктов, расчистке арыков, ливневой канализации, возведению временных дамб.



