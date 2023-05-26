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    Глава Комитета МСХ РК избран председателем международной организации

    26 Мая 2023, 10:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Глава Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Мурат Темиржанов избран председателем субрегионального Евразийского почвенного партнерства (EASP) ФАО ООН. В эти дни в Ташкенте проходило 6-е Пленарное заседание организации, где участники единогласно проголосовали за его кандидатуру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    EASP объединяет в себе представителей 12 стран евразийского пространства: Казахстан, Турцию, Россию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

    Основной задачей организации является решение специфических вопросов региона в области земельных ресурсов, в том числе рационального использования почв и борьбы с их деградацией.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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