Глава Комитета лесного хозяйства и животного мира освобожден от должности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каир Рыскельдинов освобожден от должности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира, передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РКРыскельдинов Каир Омирсадикович освобожден от должности председателя Комитеталесного хозяйства и животного мира», - говорится в сообщении.

Каир Рыскельдинов родился в 1968 году в Талды-Курганской (ныне Алматинской) области.Окончил Алматинский зооветеринарный институт, ветеринарный врач (1994);Юридическую академию «Фемида», юриспруденция (2008).

Трудоваядеятельность: рабочий колхоза «Энергия» Саркандинского района Талдыкурганскойобласти (с 1986 года); ПК «Байторы», главный ветеринарный врач Талдыкорганскойобласти Саркандинского района село Ново-Покровка (с 1994 года); служащий вАлматинском УВД (1996-1998); ведущий специалист Республиканской ветеринарнойлаборатории (город Астана), заместитель директора РГП «Астанинская городскаяветеринарная лаборатория» (1998-2001); директор Акмолинского областного филиалаРГП «Центральная ветеринарная лаборатория», начальник ГУ «Зерендинское районноетерриториальное управление» МСХ РК (2001-2004); заместитель акимаЕгиндыкольского района, село Егиндыколь, Акмолинской области (2004-2007);заместитель акима Шортандинского района, поселок Шортанды, Акмолинская область(2007-2012); аким Коргалжынского района Акмолинской области (2012-2018); председательКомитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК(с 05.2018).