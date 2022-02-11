Глава Комитета гражданской авиации РК провел переговоры с представителями Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии с рабочим визитом находится глава Комитета по гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В пятницу казахстанский представитель провел переговоры с представителями департамента по транспорту Европейской Комиссии.

Итоги визита Т.Ластаев прокомментировал корреспонденту Казинформа в Брюсселе.

«Сегодня состоялась очень важная встреча с представителями и руководством комитета по авиационной безопасности Европейской Комиссии. Мы обсуждали вопросы безопасности полетов, их системы регулирования в Казахстане. Партнерам был представлен тот прогресс, который был проделан Казахстаном за последние годы, доведена новая модель безопасности полетов. Еврокомиссии также презентовано внедрение международных европейских стандартов в нашей стране. В частности, о создании авиационной администрация, также то, что мы вошли в Европейскую конференцию гражданской авиации в качестве наблюдателя. Вместе с тем в августе 2021 года в РК прошла валидационная миссия международной организации гражданской авиации ИКАО, которая зафиксировала отличные результаты. В результате нам удалось повысить свой уровень в соответствии со стандартами ИКАО до 84 процентов, что на 15 процентов выше среднемирового уровня», - сказал Т.Ластаев.

По его словам, все это обсуждалось сегодня в Брюсселе.

«В свою очередь, представители Европейской Комиссии дали нам свои рекомендации. Состоялся обмен рабочей информацией, и достигнута договоренность, что следующая встреча состоится в апреле текущего года. Таким образом, мы на постоянной основе сотрудничаем с Европейской Комиссией, с Европейским агентством по безопасности полетов. Поскольку парк воздушных судов Казахстана «западного типа», требуется внедрение европейских стандартов безопасности полетов. Поэтому у нас сейчас идет тесная работа с европейскими партнерами на постоянной основе», - проинформировал Талгат Лестаев.



