Глава КЛМЗ удостоен нагрудного знака «Почетный машиностроитель»

Председатель Правления Карагандинского литейно-машиностроительного завода Жанибек Байгабелов удостоен звания «Почетный машиностроитель». Торжественное вручение награды состоялось в рамках X форума машиностроителей Казахстана, который проходил в Астане 22-23 сентября. Кроме главы КЛМЗ нагрудный знак Министерства индустрии и инфраструктурного развития получили и другие представители отрасли, внесшие свой вклад в ее развитие.

Программа второго дня форума включала в себя 12 тематических секционных заседаний, одно из которых было посвящено теме машиностроения для горно-металлургического комплекса. В нем приняли участие представители машиностроительных подразделений ведущих компаний ГМК, а также посол Казахстана в Польше Алим Кирабаев. Посол поделился с участниками опытом польских промышленных предприятий, которые достигли больших успехов за счет технологической модернизации. В свою очередь заместитель председателя Комитета индустриального развития Турар Жолмагамбетов рассказал о доступных инструментах развития для отечественного машиностроения и обозначил главные угрозы, которые стоят сегодня перед отраслью.

«Первое – это увеличение разрывов в использовании технологий между предприятиями ГМК. К примеру, я был в Караганде и видел завод с суперсовременными станками, сильным коллективом и четкой стратегией на 10-15 лет, и был на заводе в Степногорское, где ничего не менялось еще с 90-х.

Кроме того, стоит вопрос с дефицитом кадров. В основном производства держатся на предыдущих поколениях работников, притока новых мы не видим. И это тоже большой вызов для экономики.

Еще одна проблема – рост издержек на сырье. Ценовые колебания сегодня достигают от 100 до 200 %, и мы не можем спрогнозировать, что будет дальше. Европа остается без газа, ряд крупных металлургических производств закрывается. Но европейский рынок платежеспособный и может импортировать продукцию со всех континентов. Это тоже приведет к росту цен металлопроката», - перечислил зампред Комитета индустрии.

Вызовы нового времени – основная тема юбилейного форума машиностроителей. И как отметили спикеры, в этот период важно не просто удержаться, а найти решение проблемы, которое в будущем смогло бы минимизировать любые риски для машиностроителей Казахстана.

«Мир поменялся, в одночасье нарушены все логистические и технологические цепочки, которые существовали десятилетиями, с 60-х годов. Мы видим, что предприятия, с которыми мы сотрудничали в течение стольких лет, становятся конкурентными. Сегодня важно развивать наш технологический суверенитет в Казахстане, то есть быть готовым к глобальным вызовам, которые создают для нас определенные сложности, как например, нестабильные поставки литья, сырья, металлопроката, электрического оборудования», - подчеркнул Жанибек Байгабелов.

Он также рассказал о новых возможностях на казахстанском рынке.

«Теперь размещать свои машиностроительные заказы может любой заказчик или частное предприятие. Мы привыкли, что наши машиностроительные предприятия работают только на корпоративные нужды, но теперь в них закладывают дополнительный резерв, который будет доступен для рынка. Если в Казахстане появится качественное литье, паковки, тогда будет развиваться МСБ, тем более эффективные инструменты господдержки для этого есть», - добавил глава КЛМЗ.

Кстати, сам Карагандинский литейно-машиностроительный завод производит по заказу «Казахмыса» только 70 % продукции, а оставшиеся 30 % - для других заказчиков, это примерно 200 компаний ежегодно.

«Мы осознаем ответственность перед всей отраслью, так как являемся драйвером развития машиностроения в Казахстане. Мы произвели большую модернизацию металлообработки – 60 млн долларов было потрачено на новое современное оборудование. За три года мы увеличили объемы производства в 2,8 раз без увеличения численности персонала. Этого удалось достичь как за счет модернизации оборудования, так и новых решений. И мы планируем развиваться дальше, и развивать своих субподрядчиков», - подытожил глава КЛМЗ.

X форум машиностроителей Казахстана – главное отраслевое событие в индустрии и представляет собой уникальную платформу для развития кооперационных связей. Цель выставки – содействие ускоренному развитию машиностроительной отрасли, укрепление торгово-экономических связей, а также обеспечение необходимых условий для эффективного диалога между государством и бизнесом.