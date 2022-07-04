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    Глава КазМунайГаза проинформировал Президента РК о проектах в нефтегазохимии

    4 Июля 2022, 14:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства был проинформирован о реализации проектов «КазМунайГаза» в сфере нефтегазохимии. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на заводе по производству полипропилена в Атырауской области, запуск ожидается в августе текущего года. Кроме того, Президенту было доложено о ходе реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена.

    Магзум Мирзагалиев отчитался о текущем состоянии и перспективах развития АО «Озенмунайгаз» и проводимой работе по поддержанию социальной стабильности в Мангистауской области. По его словам, в целях решения вопросов социально-трудовых отношений, а также осуществления приема обращений физических и юридических лиц по вопросам деятельности дочерних организаций «КазМунайГаза» открыто представительство национальной компании в Актау. Кроме того, реализуется проект по повышению качества образования детей в Жанаозене, ведется строительство дворца школьников и спортивных площадок.

    Руководитель «КазМунайГаза» также доложил о перспективах развития зарубежных активов компании.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, касающихся своевременной реализации инвестиционных проектов и продолжения работы по поддержанию социальной стабильности.


    Фото: akorda.kz




    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана КазМунайГаз
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