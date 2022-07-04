Глава КазМунайГаза проинформировал Президента РК о проектах в нефтегазохимии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформирован о реализации проектов «КазМунайГаза» в сфере нефтегазохимии. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на заводе по производству полипропилена в Атырауской области, запуск ожидается в августе текущего года. Кроме того, Президенту было доложено о ходе реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена.

Магзум Мирзагалиев отчитался о текущем состоянии и перспективах развития АО «Озенмунайгаз» и проводимой работе по поддержанию социальной стабильности в Мангистауской области. По его словам, в целях решения вопросов социально-трудовых отношений, а также осуществления приема обращений физических и юридических лиц по вопросам деятельности дочерних организаций «КазМунайГаза» открыто представительство национальной компании в Актау. Кроме того, реализуется проект по повышению качества образования детей в Жанаозене, ведется строительство дворца школьников и спортивных площадок.

Руководитель «КазМунайГаза» также доложил о перспективах развития зарубежных активов компании.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, касающихся своевременной реализации инвестиционных проектов и продолжения работы по поддержанию социальной стабильности.





Фото: akorda.kz











