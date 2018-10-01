Глава Казахстана выбрал путь реформирования и модернизации – азербайджанский политолог о Послании

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Мы сейчас становимся свидетелями становления нового, сильного, развитого Казахстана, считает политолог, преподаватель Академии госуправления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов после ознакомления с Посланием Президента Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никто не сомневается, что это результат очень продуманной, рациональной внутренней и внешней политики Нурсултана Назарбаева. Мне трудно представить, что было бы с казахстанцами, если бы не было нынешнего лидера страны», - подчеркнул Заур Мамедов.

«Президент Казахстана выбрал путь последовательного, постепенного реформирования и модернизации экономики, и время показало, что политика, проводимая им, была верной», - отмечает эксперт.

«По поручению Нурсултана Назарбаева реализуется инновационная, социальная и экономическая политика. Среди важнейших - Государственная программа индустриально-инновационного развития. В стране строятся стратегические магистрали, которые в будущем сыграют важнейшую роль. Фактически связать Европу и Китай без Казахстана сегодня невозможно», - считает политолог.

Резюмируя, собеседник отметил, что Казахстан ведет миролюбивый внешнеполитический курс, который полностью себя оправдывает. Развивается партнерство с тюркским и арабским мирами, ЕС и США, Россией и Китаем. Астана является площадкой диалога в решении региональных и международных проблем. Именно по инициативе Нурсултана Назарбаева реализуются многие региональные экономические и политические проекты.