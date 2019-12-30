Глава Казахстана провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Состоялся телефонный разговор Главы Казахстана с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отметив положительную динамику развития казахстанско-белорусских политических, экономических и культурно-гуманитарных отношений.
Лидеры обменялись мнениями по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках евразийской интеграции в связи с председательством Беларуси в 2020 году в органах ЕАЭС.
Президенты поздравили друг друга по случаю Нового года.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси – благополучия и процветания.