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Глава Казахстана провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

30 Декабря 2019 19:42
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Глава Казахстана провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Состоялся телефонный разговор Главы Казахстана с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Беларусь,
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