Глава Казахстана провел телефонный разговор с Александром Лукашенко
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Состоялся телефонный разговор Главы Казахстана с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отметив положительную динамику развития казахстанско-белорусских политических, экономических и культурно-гуманитарных отношений.
Лидеры обменялись мнениями по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках евразийской интеграции в связи с председательством Беларуси в 2020 году в органах ЕАЭС.
Президенты поздравили друг друга по случаю Нового года.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси – благополучия и процветания.
- Главы Казахстана и Узбекистана поздравили друг друга с наступающим Новым годом
- Расширение казахстанско-армянского сотрудничества обсудили Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян
- Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Сооронбаем Жээнбековым
- Президент подписал поправки в законодательство по вопросам недропользования, газа и газоснабжения
- Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в некоторые конституционные законы РК
- Глава государства утвердил поправки в законодательство вопросам ж/д транспорта
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана