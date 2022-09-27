Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Глава холдинга «Байтерек» провел встречу с председателем Центробанка ОАЭ

    27 Сентября 2022, 19:39

    Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев провел встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которая прибыла в Казахстан во главе с Председателем Центрального банка ОАЭ Его Превосходительством Халедом Мохамедом Баламой. Главной темой встречи стали перспективы сотрудничества двух стран в финансовой сфере, в том числе в реализации совместных инвестиционных проектов.

    В состав делегации ОАЭ, помимо представителей Центробанка Эмиратов, вошли представители государственной холдинговой компании Mubadala Investment Company и суверенного фонда Abu Dhabi Developmental Company.

    Холдинг «Байтерек» и его дочерние компании имеют большой опыт совместной работы с государственными и частными компаниями из Эмиратов. Например, АО «Казына Капитал Менеджмент» сотрудничает с Mubadala Investment Company через совместные фонды Falah Growth Fund, Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. и Abu Dhabi Development Holding Company. Также в АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЭСК «KazakhExport» на рассмотрении находятся несколько проектов с участием капитала из ОАЭ.

    По итогам встречи стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество финансовых институтов Казахстана и ОАЭ имеет значительные перспективы для создания ценности для экономик двух государств.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Арабские эмираты НУХ "Байтерек"
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам