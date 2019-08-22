Глава Гражданского альянса РК: Павлодарская область - флагман развития НПО в Казахстане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Включить представителей гражданского общества в национальные холдинги и акционерные общества предложили на III республиканском форуме трехстороннего партнерства НПО-бизнес-государство ASAR, который проходит в Павлодаре, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«Я был в Доме Гражданского альянса, и это первый случай в Казахстане, когда предоставлен настоящий дом, в нем все работают, - сказал на форуме президент «Объединения юридических лиц «Гражданский альянс Казахстана» Асылбек Кожахметов . – Такой показатель некоего альянса, объединения в широком смысле - правильный подход. Спасибо вам. Павлодарская область - флагман в Казахстане, и это только первый шаг, ждем много других шагов, про которые вы уже говорите».

По мнению Асылбека Кожахметова , самая больная точка в ASAR – бизнес. Только из тандема гражданское общество - бизнес - государство складывается социально ответственная экономика.

Президент ОЮЛ предложил включить в наблюдательный совет национальных холдингов и акционерных обществ НПО.

«Представители гражданского сектора, имеющие необходимые профессиональные навыки, связанные с финансовым контролем, стоит добавить в социально-предпринимательские корпорации, а они есть и в Павлодаре, для стимулирования непривлекательной, но имеющей социальное значение сферы бизнеса, - считает Асылбек Кожахметов . – И не только в эти корпорации, но и в наблюдательные советы «Самрук-Қазына», « Байтерек «, «Агрохолдинг». Этот шаг даст прозрачность и позволит измениться природе такого бизнеса».





Напомним, в Павлодаре проходит второй день III республиканского форума трехстороннего партнерства НПО-бизнес-государство ASAR.

В пленарной дискуссии «Социальные инновации: Формула успеха регионального развития», модератором которой был председатель национальной палаты образования и инноваций SERPIN Мурат Абенов, принимают участие вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин, аким Павлодарской области Булат Бакауов , председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций», заместитель председателя правления НПП РК « Атамекен « Олжас Ордабаев .



