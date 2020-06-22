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Глава государства заслушал отчеты Премьер-Министра и акимов

22 Июня 2020 16:34
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Глава государства заслушал отчеты Премьер-Министра и акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты Премьер-Министра Аскара Мамина, а также акимов Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской областей о ситуации с коронавирусом и социально-экономическом развитии регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Перед Правительством и руководителями областей поставлены задачи принятия эффективных экстренных мер по резкому сокращению распространения пандемии, оказанию действенной помощи заболевшим коронавирусом, расширению масштаба тестирования граждан, обеспечению медиков специальными средствами защиты, лекарствами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием.

Особое значение, по мнению Главы государства, имеет материальная и моральная поддержка медицинских работников, стоящих на страже здоровья наших граждан. Правительство и акимы должны проводить активную работу по разъяснению среди граждан исключительной важности соблюдения карантинных мер.

Кроме того, Президент поручил центральным и местным органам исполнительной власти принять меры по недопущению спада экономики, обеспечению роста промышленного и сельскохозяйственного производства, удовлетворению социальных потребностей граждан.



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#Президент Казахстана   #Премьер-министр РК   #Акимат   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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