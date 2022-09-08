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    Глава государства заслушал отчеты акимов о ходе ликвидации пожаров

    8 Сентября 2022, 14:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал оперативные доклады акимов города Алматы, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей о ходе ликвидации природных пожаров в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Акимы сообщили о напряженной работе по тушению очагов возгорания, а также о планах по противодействию стихии на ближайшее время. В мероприятиях задействованы подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.

    Глава государства также был проинформирован о мерах по восстановлению нанесенного ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

    Акимы также доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах.

    Президент поручил Премьер-Министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Акмолинская область Алматы Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Акимат Пожар
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