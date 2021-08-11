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    Глава государства заслушал отчет председателя Национального банка РК

    11 Августа 2021, 16:21

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал отчет председателя Национального банка РК Ерболата Досаева о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 7 месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Председатель Нацбанка проинформировал Президента о пересмотре Международным валютным фондом прогнозов по темпам восстановления мировой экономики и коррекции финансовых рынков на фоне новой волны коронавируса.

    В ходе встречи было отмечено, что инфляция и инфляционные ожидания остаются главным вызовом для восстановления мировой экономики. Глава государства был проинформирован об основных причинах ускорения инфляции в Казахстане (8,4 % – по итогам июля 2021 года) и решении Национального банка по повышению базовой ставки (до 9,25 %) с целью стабилизации инфляции.

    Ерболат Досаев также доложил об умеренном восстановлении деловой активности на фоне карантинных ограничений, о состоянии золотовалютных резервов Национального банка, средств Национального фонда и о положительной динамике роста пенсионных активов.

    Президенту были представлены предварительные данные о текущем счете платежного баланса, который по итогам первого полугодия сложился с дефицитом 1,7 млрд долларов в связи с повышением экономической активности и ростом потребительского импорта.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание сохранению и приумножению активов Национального фонда и совместно с Правительством принять эффективные меры по стабилизации инфляции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Акорда Экономика
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