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    16:48, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Глава государства заслушал доклад министра по ЧС о мерах по локализации пожаров и эвакуации граждан

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
    Президент также заявил о необходимости решения социальных вопросов сотрудников ведомства и повышения уровня профессиональной подготовки кадров.
    Теги:
    Пожар Президент Казахстана Костанайская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Главная Президент
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