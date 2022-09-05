Глава государства заслушал доклад министра по ЧС о мерах по локализации пожаров и эвакуации граждан

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент также заявил о необходимости решения социальных вопросов сотрудников ведомства и повышения уровня профессиональной подготовки кадров.