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    Глава государства запустил строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя

    18 Мая 2023, 11:44

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань. Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с началом строительства и отметил значимость данного проекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «За последние 15 лет наша страна инвестировала в эту отрасль 35 миллиардов долларов. Мы создали казахско-китайский логистический центр в порту Ляньюньган. Открыли новые железнодорожные маршруты. Начал работу сухой порт «Хоргос – Восточные ворота». На Каспийском море создана современная инфраструктура. Можно сказать, что эти меры являются частью проводимой работы. В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. Транзит грузов в первом квартале текущего года увеличился на 35 процентов и превысил 7 миллионов тонн. Наше сотрудничество этим не ограничивается. Для дальнейшего развития перевозок необходима дополнительная инфраструктура. Поэтому вместе с китайскими коллегами мы решили построить логистический центр в сухом порту Сиань. Этот хаб соединяет регион Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией. Далее он откроет дорогу в Европу, Турцию и Иран. Уверен, что полный запуск проект придаст новый импульс сотрудничеству двух стран», – сказал Касым-Жомарт Токаев.


    Со следующего года через сухой порт планируется перевозить электронику и компьютерные компоненты, автомобили и автокомпоненты, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, строительную продукцию и стройматериалы, а также руды, металлы и химическую продукцию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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