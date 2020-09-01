Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принимает участие в шестой сессии Парламента Республики Казахстан VI созыва.

Глава государства в своем Послании озвучит основные цели посткризисного развития страны. Ранее сообщалось, что значительная часть выступления будет посвящена экономическим и социальным вопросам.

Прямую трансляцию Послания ведут казахстанские телеканалы и республиканские радиостанции.