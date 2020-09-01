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Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана
1 Сентября 2020 11:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев принимает участие в шестой сессии Парламента Республики Казахстан VI созыва.
Глава государства в своем Послании озвучит основные цели посткризисного развития страны. Ранее сообщалось, что значительная часть выступления будет посвящена экономическим и социальным вопросам.
Прямую трансляцию Послания ведут казахстанские телеканалы и республиканские радиостанции.
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