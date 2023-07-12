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    Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана спорта Сеильды Байшакова

    12 Июля 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким легенды казахского футбола, ветерана спорта Сеильды Байшакова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Сеильда Икрамулы долгие годы блестяще защищал честь футбольной команды «Кайрат». Будучи выдающимся тренером и наставником, он делился с молодыми футболистами опытом и знаниями, и тем самым внес значительный вклад в развитие отечественного спорта. Имя и светлый образ Сеильды Икрамулы, посвятившего свою жизнь беззаветному служению избранному делу, навсегда останутся в памяти народа, – говорится в телеграмме.

    Напомним, на 73-м году ушел из жизни один из величайших игроков в истории казахстанского футбола, президент союза ветеранов футбола РК, советник президента Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Акорда
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