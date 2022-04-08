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    14:27, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной Шамши Беркимбаевой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля, почетного работника образования Шамши Беркимбаевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    «Начав свой трудовой путь с должности учителя, Шамша Копбаевна благодаря своим высоким личным и деловым качествам успешно работала на различных постах в государственных органах. В бытность министром образования и науки она внесла большой вклад в развитие данной сферы и формирование конкурентоспособного общества. Будучи депутатом, она принимала участие в совершенствовании отечественного законодательства. За годы работы ректором Казахского государственного женского педагогического института воспитала многих учеников, была ориентиром для талантливых специалистов», – говорится в телеграмме Главы государства.

    Президент отметил, что светлый образ Шамши Копбаевны, которая пользовалась заслуженным уважением в обществе, никогда не будет забыт.

    Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет ушла из жизни бывший министр образования и науки Шамша Беркимбаева. О смерти известного педагога страны сообщил глава Министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

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