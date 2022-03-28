РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:08, 28 Март 2022 | GMT +6

    Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной известного журналиста Батыра Казыбаева

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, медиаменеджера Батыра Казыбаева его матери, видной писательнице и педагогу Орынше Карабалиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Ваш сын Батыр Какимжанович плодотворно работал в сфере информации, он успешно реализовал ряд крупных медиапроектов. Будучи основателем отечественных информационных порталов, радио- и телеканалов, он внес значительный вклад в развитие журналистики в Казахстане. Его высоко ценили и уважали за скромность, креативность и деловые качества. Светлый образ Батыра Какимжановича, посвятившего всю жизнь своему делу, в котором он был профессионалом высокого уровня, навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме Президента.

    Как сообщалось, после продолжительной болезни ушел из жизни основатель Tengrinews.kz и глава холдинга Alash Media Group Батыр Казыбаев.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!