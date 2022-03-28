Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной известного журналиста Батыра Казыбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, медиаменеджера Батыра Казыбаева его матери, видной писательнице и педагогу Орынше Карабалиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Ваш сын Батыр Какимжанович плодотворно работал в сфере информации, он успешно реализовал ряд крупных медиапроектов. Будучи основателем отечественных информационных порталов, радио- и телеканалов, он внес значительный вклад в развитие журналистики в Казахстане. Его высоко ценили и уважали за скромность, креативность и деловые качества. Светлый образ Батыра Какимжановича, посвятившего всю жизнь своему делу, в котором он был профессионалом высокого уровня, навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме Президента.

Как сообщалось, после продолжительной болезни ушел из жизни основатель Tengrinews.kz и глава холдинга Alash Media Group Батыр Казыбаев.