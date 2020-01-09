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вчера 23:18
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вчера 22:28
Глава государства выразил соболезнования семье выдающегося ученого Умирзака Айтбаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье президента Международного общества «Қазақ тілі» Умирзака Айтбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной одного из основоположников Международного общества «Қазақ тілі», выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Умирзака Айтбаева.
«Умирзак Айтбайулы с первых дней Независимости вносил огромный вклад в повышение авторитета государственного языка. Он был мудрым педагогом и крупным ученым, плодотворно трудившимся над созданием казахской терминологии и формированием нового поколения ученых-языковедов. Убежден, что научное наследие Умирзака Айтбайулы, который занимал особое место среди казахской интеллигенции, станет достоянием нации и будет служить будущему страны», – говорится в телеграмме Президента Казахстана.
Ранее сообщалось, что в Алматы сегодня утром в возрасте 83 лет ушел из жизни доктор филологических наук Умирзак Айтбаев.
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