Глава государства выразил соболезнования семье выдающегося ученого Умирзака Айтбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье президента Международного общества «Қазақ тілі» Умирзака Айтбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной одного из основоположников Международного общества «Қазақ тілі», выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Умирзака Айтбаева.

«Умирзак Айтбайулы с первых дней Независимости вносил огромный вклад в повышение авторитета государственного языка. Он был мудрым педагогом и крупным ученым, плодотворно трудившимся над созданием казахской терминологии и формированием нового поколения ученых-языковедов. Убежден, что научное наследие Умирзака Айтбайулы, который занимал особое место среди казахской интеллигенции, станет достоянием нации и будет служить будущему страны», – говорится в телеграмме Президента Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Алматы сегодня утром в возрасте 83 лет ушел из жизни доктор филологических наук Умирзак Айтбаев.