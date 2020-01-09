+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.21 EUR 421.25
RUB 6.11 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства выразил соболезнования семье выдающегося ученого Умирзака Айтбаева

9 Января 2020 12:16
Поделиться:
Глава государства выразил соболезнования семье выдающегося ученого Умирзака Айтбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье президента Международного общества «Қазақ тілі» Умирзака Айтбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крушением самолета близ Тегерана
Касым-Жомарт Токаев принял Даниала Ахметова Президент поздравил казахстанцев с Рождеством Число подписчиков Instagram-аккаунта Президента превысило один миллион человек

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной одного из основоположников Международного общества «Қазақ тілі», выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Умирзака Айтбаева.

«Умирзак Айтбайулы с первых дней Независимости вносил огромный вклад в повышение авторитета государственного языка. Он был мудрым педагогом и крупным ученым, плодотворно трудившимся над созданием казахской терминологии и формированием нового поколения ученых-языковедов. Убежден, что научное наследие Умирзака Айтбайулы, который занимал особое место среди казахской интеллигенции, станет достоянием нации и будет служить будущему страны», – говорится в телеграмме Президента Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Алматы сегодня утром в возрасте 83 лет ушел из жизни доктор филологических наук Умирзак Айтбаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив