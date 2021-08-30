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    13:54, 30 Август 2021 | GMT +6

    Глава государства выразил соболезнования родным Несипбека Даутайулы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного писателя, заслуженного деятеля Казахстана Несипбека Даутайулы. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Несипбек Даутайулы плодотворно работал в журналистике. Возглавлял филиал Союза писателей Казахстана в Жамбылской области. Он внес значительный вклад в духовное и культурное богатство страны. Как писатель, он добился больших творческих успехов. Его произведения были высоко оценены читателями и отмечены литературными премиями. Да упокоится его душа на небесах», - говорится в телеграмме соболезнования.

    Как сообщалось, скончался известный писатель Несипбек Даутайулы





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