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    Глава государства выразил соболезнования Президенту России в связи с катастрофой на шахте в Кемеровской области

    25 Ноября 2021, 20:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью горняков в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.

    Напомним, авария на шахте произошла в Кузбассе - 11 человек погибло.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Россия ЧП на шахте
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