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    Глава государства выразил соболезнования Президенту Республики Корея

    16 Июля 2023, 20:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений и оползней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших в стихийном бедствии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и возвращения в семьи пропавших без вести граждан», – говорится в телеграмме.

    Как ранее сообщалось, число жертв из-за дождей в Южной Корее возросло до 32. Еще тысячи людей эвакуировали в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Южной Корее.

    Власти пообещали приложить все усилия для спасения пропавших без вести. Минобороны сообщило, что 472 военнослужащих и 69 единиц техники задействованы для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Корея
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