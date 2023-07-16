Глава государства выразил соболезнования Президенту Республики Корея

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений и оползней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших в стихийном бедствии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и возвращения в семьи пропавших без вести граждан», – говорится в телеграмме.

Как ранее сообщалось, число жертв из-за дождей в Южной Корее возросло до 32. Еще тысячи людей эвакуировали в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Южной Корее.

Власти пообещали приложить все усилия для спасения пропавших без вести. Минобороны сообщило, что 472 военнослужащих и 69 единиц техники задействованы для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.