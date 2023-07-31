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    Глава государства выразил соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви

    31 Июля 2023, 16:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви в связи с многочисленными жертвами в результате теракта на северо-западе страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Как сообщалось ранее, 35 человек погибли во время теракта в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Ранены более 80 человек. По сообщениям местных СМИ, взрыв произошел в здании, где проводился конгресс одного из партнеров коалиционного правительства страны Исламского общества улемов (JUI-F).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Пакистан
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